Первая в мире подледная выставка открылась в Карелии

В Карелии открыли первую в мире подледную выставку «Пока не растаял лед». На протяжении полутора месяцев в заливе Нильмогуба Белого моря под водой можно будет наблюдать картины, фотографии и скульптуры.

Как уточняет ИА FlashNord, фото напечатаны на специальном пластике, который не подвержен воздействию соленой воды. Автор снимков — фотограф Виктор Лягушкин. Картины и инсталляции сделаны художником Денисом Лотаревым.

Организаторы рассчитывают, что с помощью этой выставки удастся показать удивительный мир Белого моря, а заодно обратить внимание на проблему изменения климата и таяния ледников.

Галерея расположена у туристического центра «Полярный круг», на берегу Белого моря, рядом с деревней Нильмогуба Лоухского района республики. Выставка бесплатная, но для осмотра необходимо иметь сертификат дайвера.