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Песков ответил на вопрос о вакцинации сотрудников администрации президента

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, делал ли прививку от коронавируса помощник главы государства Максим Орешкин, у которого ранее выявили COVID-19.

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«Те, кто не болел, те, кто не имеет в достаточно степени иммунитета, конечно, они понимают, необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах. Вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, здесь никакой обязаловки нет и быть не может», — сказал Песков журналистам во вторник, 9 марта.

О том, что у Орешкина выявили коронавирусную инфекцию, стало известно 6 марта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также пожелал помощнику президента здоровья.

После этого Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина и Орешкина не было прямых контактов, поэтому глава государства не будет изолироваться.

Также сообщалось, что совещание по экономическим вопросам и встречу президента с правительством не станут переносить из-за выявленного коронавируса у Орешкина.

В 2020 году коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, среди которых Мишустин, Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Виталий Савельев и министр образования Валерий Фальков.

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