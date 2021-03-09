Стоимость компании Tesla упала на треть

Акции американской компании Tesla Илона Маска потеряли треть своей стоимости от январского максимума по итогам торгов в понедельник. Рыночная капитализация компании уменьшилась почти на $300 млрд. Об этом во вторник, 9 марта, стало известно из данных торгов.

Ценные бумаги Tesla подешевели на 5,84%, до $563. Таким образом, стоимость компании уменьшилась на 36% относительно максимальной отметки января. Тогда капитализация Tesla приблизилась к $850 млрд.

Одной из причин падения стоимости компании может являться глобальная нехватка микросхем, которая повлияла на поставки автопроизводителя. Tesla временно приостановила выпуск своей самой популярной модели — Model 3. Как сообщило агентство Bloomberg, скорее всего, компания не получила микросхемы с завода Samsung, который остался без электроэнергии с 16 по 20 февраля. Сотрудникам завода Tesla в Калифорнии, работающим на производственной линии данных электромобилей, посоветовали взять отпуск до 7 марта.

26 февраля Илон Маск потерял за сутки $14 млрд. В ходе торгов акции компании Tesla упали на 8,6%. Маск утратил первенство в списке богатейших людей планеты. Лидерство вернул основатель Amazon Джефф Безос. По мнению издания Bloomberg, акции Маска упали из-за комментария о биткоине. На своей странице в Twitter глава Tesla назвал цену криптовалюты сильно завышенной. В настоящее время состояние Илона Маска составляет $176 млрд, а главы Amazon Джеффа Безоса — $180 млрд.