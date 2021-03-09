Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине предложили сделать английский язык вторым государственным
Общество
Арктику очистят от лома черных металлов
Мир
Главу минздрава Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca
Общество
Эпидемиолог допустил небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
В России появится возможность оформления кредита на образование через Госуслуги
Экономика
Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году составили 3,6 млрд рублей
Мир
В КГБ Белоруссии узнали о планах по дестабилизации ситуации в стране
Общество
Путин призвал к проведению политики декарбонизации без ущерба для России
Мир
В Кремле скептически отнеслись к идее введения паспортов вакцинации
Сюжет:

Посол РФ объяснил отказ от переговоров с белорусской оппозицией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев отказал представителям белорусской оппозиции в личной встрече, так как российская сторона не готова вести диалог с силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев». Об этом дипломат заявил во вторник, 9 марта, в беседе с телеканалом РБК.

Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
Прекратить протесты призваны изменения Конституции и перераспределение власти в республике

По словам посла, просьбу о встрече оппозиционеры направляли ему лично.

«Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией», — уточнил он.

Мезенцев напомнил, что членов координационного совета оппозиции Белоруссии «никто не выбирал» и они не пользуются доверием миллионов избирателей, пишет «Газета.ру».

«Это такое одно из общественных объединений. <...> Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — отметил дипломат.

Реакцию властей Белоруссии на создание и деятельность координационного совета Мезенцев назвал «адекватной и конституционной».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, а потом покинула Белоруссию и обосновалась в Литве.

21 декабря стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Фигурантами уголовных дел являются члены координационного совета и Тихановская.

Минск направлял Вильнюсу запросы от экстрадиции членов белорусской оппозиции, однако литовские власти ответили отказом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021