Посол РФ объяснил отказ от переговоров с белорусской оппозицией

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев отказал представителям белорусской оппозиции в личной встрече, так как российская сторона не готова вести диалог с силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев». Об этом дипломат заявил во вторник, 9 марта, в беседе с телеканалом РБК.

По словам посла, просьбу о встрече оппозиционеры направляли ему лично.

«Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией», — уточнил он.

Мезенцев напомнил, что членов координационного совета оппозиции Белоруссии «никто не выбирал» и они не пользуются доверием миллионов избирателей, пишет «Газета.ру».

«Это такое одно из общественных объединений. <...> Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — отметил дипломат.

Реакцию властей Белоруссии на создание и деятельность координационного совета Мезенцев назвал «адекватной и конституционной».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, а потом покинула Белоруссию и обосновалась в Литве.

21 декабря стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Фигурантами уголовных дел являются члены координационного совета и Тихановская.

Минск направлял Вильнюсу запросы от экстрадиции членов белорусской оппозиции, однако литовские власти ответили отказом.