Порядка 50 кружек-бюветниц с книгами установят в Железноводске

В Железноводске начался сбор книг для курортной народной библиотеки. Речь идет о формате буккросинга, когда человек, прочитавший книгу, оставляет ее в специальном месте для следующего читателя.

В городе планируется оформить 50 специальных кружек-бюветниц для этих целей. Полки оборудуют в санаториях, на территории терренкуров, в Курортном парке. Больше всего книг будет в Центральной городской библиотеке, пишет NewsTracker.

В городской администрации рассказали, что курортную библиотеку создадут в рамках нацпроекта «Культура». Она должна открыться уже летом этого года. Местных жителей просят активнее приносить книги.

Ранее сообщалось, что в Железноводске на деньги федерального гранта в размере 5 млн рублей реализуется проект «Народная библиотека». В ней будут собраны книги известных людей с посвящением этому городу.