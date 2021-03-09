Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены добиться блокировки вещания на платформе YouTube телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ранее были введены санкции.

«Мы уже сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», — отметил Зеленский в ходе форума «Украина-30» во вторник, 9 марта. Трансляция форума ведется на украинском интернет-портале «Гордон».

2 февраля украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Зеленский свое решение объяснил борьбой с пропагандой.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK с 3 февраля прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

26 февраля стало известно, что на Украине работниками закрытых ранее телекомпаний «112 Украина», NewsOne и ZIK был запущен канал «Первый независимый». Однако в эфире он был только один час, после чего вещание прервалось.

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований 1 марта опубликовал результаты опроса, согласно которому более 60% украинцев не поддерживают санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов и последовавшее за этим их закрытие.