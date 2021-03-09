Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

В Генпрокуратуре составили рейтинг лидеров регионов России по количеству случаев взяточничества за прошлый год. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что рейтинг возглавила Москва, следом за столицей идут Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан, а замыкает десятку лидеров Пермский край.

Как рассказал Балдин, наименьшее число случаев взяточничества в прошлом году зафиксировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях, пишет «Газета.ру».

По словам Балдина, нельзя основываться только на статистических данных при разговоре о высоком уровне коррупции в регионе, скорее статистика говорит об активности правоохранительных органов в выявлении таких преступлений в субъекте РФ.

«Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», — объяснил он.

Кроме того, Балдин назвал профессии, представители которых чаще всего берут мелкие взятки. По его словам, чаще всего подобные преступления совершают полицейские и педагоги.

В конце прошлого года генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ужесточить наказание в отношении мелких коррупционеров. На данный момент коррупционерам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, назначают судебный штраф.

Он пояснил, что освобождение мелких коррупционеров от наказания не влечет для них судимости. Соответственно, они могут претендовать в дальнейшем на должности государственной и муниципальной службы.