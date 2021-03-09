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Выстрелившего в девочку в Москве экс-полицейского приговорили к трем годам условно

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Бывшего полицейского Ивана Князева, который прострелил ногу девочке из травматического пистолета в Москве, приговорили к трем годам лишения свободны условно. Об этом во вторник, 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда столицы.

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По решению инстанции, экс-правоохранитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Его наказание также включает в себя лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома в Москве на Судостроительной улице. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры, на которой видно, как мужчина во дворе жилого дома выстрелил из травматического пистолета подростку в ногу. Очевидцы рассказали, что Князев, который в тот момент был в гражданской одежде и не при исполнении, пытался затащить девочку в подъезд, она кричала. По версии ребенка, до нее домогались.

Как следует из материалов следствия, Князев был другом семьи ребенка, его пригласили в гости родственники девочки. После инцидента его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Позже уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни девочки, в которую выстрелил полицейский на юге Москвы, ничто не угрожает.

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