В Японии выявили уже восемь случаев анафилаксии после прививки Pfizer

В Японии у восьми человек проявилась аллергическая реакция после вакцинации от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer. Об этом 8 марта пишет портал Nikkei со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

В числе привившихся граждан, пожаловавшихся на анафилаксию, также оказались пять медицинских работников, прошедших вакцинацию.

Все восемь случаев аллергической реакции зафиксированы среди женщин в возрасте 20–50 лет. У каждой из них в течение 5–30 минут после вакцинации наблюдались такие аллергические проявления, как удушье, высыпание и дискомфорт. Две женщины были госпитализированы.

Отмечается, что после приема лекарств состояние всех женщин улучшилось.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer был выявлен в Японии 5 марта. Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. В течение пяти минут после введения вакцины у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу, однако после приема лекарств ее состояние улучшилось.

2 марта сообщалось, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, передает НСН. 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечно препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

В конце прошлого месяца японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Эксперт призвал рассмотреть задействование этого препарата в Японии в среднесрочной перспективе.