Лавров заявил о необходимости синхронных шагов по возвращению Ирана и США к СВПД

Россия выступает за разработку синхронных шагов по возвращению Ирана и США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил во вторник, 9 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями. Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ.

Лавров также заявил, что Москва приветствует решение администрации американского президента Джо Байдена вернуться в иранскую ядерную сделку. При этом глава российского МИДа напомнил, что оно еще не реализовано, так как в США, по его мнению, «идет процесс осмысления того, каким образом это сделать».

4 марта Лавров заявил в интервью британскому журналу «Русская мысль», что для восстановления ядерной сделки с Ираном необходимо полное и последовательное выполнение условий СВПД всеми странами, которые заключали это соглашение в 2015 году.

Министр подчеркнул, что в этой ситуации многое зависит от позиции администрации Байдена по этой сделке. Он считает, что Вашингтону стоит предпринять такие шаги, которые дали бы Тегерану сигнал о серьезности намерений США вернуться в СВПД.

1 марта новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон вернется в ядерную сделку, после того как Иран начнет исполнять свои обязанности в рамках СВПД. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани рассказал о неизбежности снятия санкций США с Тегерана.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего начал оказывать максимальное давление на Иран, фактически разрушая его экономически. Документ был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.