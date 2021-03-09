Худрук «Бурановских бабушек» оценила выбор певицы Manizha для участия в «Евровидении»

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева оценила результаты голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

«Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников <…> Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», — заявила она во вторник, 9 марта, в беседе с RT.

Прокопьева выразила мнение, что Manizha не совсем подходит для данного конкурса.

«Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет еще репетировать, готовить специально <…> Но всё равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня «Евровидения». Это мои ощущения», — заключила она.

Также выбор зрителей прокомментировал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Он отметил, что не слышал выступления Manizha, но она хорошая певица. Дробыш также пожелал певице удачи.

Ранее в этот день артистка рассказала, что ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий. Manizha отметила, что написала песню 8 марта 2020 года, однако исполнить ее решила только через год. Артистка рассказала, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

О том, что именно Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе, стало известно 8 марта. На участие в конкурсе также претендовали коллективы «2Маши» и Therr Maitz. В свою очередь российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.