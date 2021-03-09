Проверка началась после гибели человека в пожаре в жилом доме в Орле

СУ СКР по Орловской области начал доследственную проверку по факту пожара в квартире жилого дома в Орле и гибели одного человека. Следователи проводят мероприятия для того, чтобы установить причину пожара и точные обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет InfoOrel.ru, пожар произошел 8 марта в квартире дома на улице Бурова. Погиб 66-летний хозяин квартиры, а его 64-летняя супруга госпитализирована с признаками отравления угарным газом.

В середине января крупный пожар произошел в общежитии университета в Орле. Из здания были эвакуированы около 200 человек. В результате случившегося никто не пострадал.