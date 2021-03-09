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Порядка 250 человек привлекли к очистке крыш от снега в Казани

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Каждый день к очистке кровель от снега в Казани привлекается до 250 человек. Об этом во время делового понедельника рассказал глава комитета ЖКХ городского исполкома Дмитрий Анисимов.

Он напомнил, что по закону не допускается накопление снега более 30 см. При оттепели снег должны сбрасывать и при меньшей толщине. Ответственность за это несут ЖСК и ТСЖ.

С начала этого года за плохую уборку кровель от снега и наледи было составлено 135 протоколов.

Сейчас настало время перепада температур, поэтому велика вероятность схода снега и наледи с козырьков. За время оттепели в столице Татарстана уже произошло три случая падения наледи и сосулек на жителей, пишет Inkazan.ru.

За зимний период служба «Открытая Казань» получила 1850 заявок от жителей на очистку крыш. В прошлом году было 278 заявок.

Мэр города Ильсур Метшин попросил держать на контроле процесс чистки кровель до полного освобождения их от снега.

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