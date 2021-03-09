Жителей Московского региона предупредили о 30-градусных морозах

В ночь на 10 марта в Московском регионе ожидаются морозы свыше 30 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России на 9 марта.

Отмечается, что в столице температурные столбики местами опустятся до минус 23, а в Подмосковье — до 25–30 градусов.

Кроме того, понижению температуры в Москве и Московской области будет сопутствовать повышение атмосферного давления сразу на 10 пунктов — с 747 до 757 мм ртутного столба.

В столичном регионе сохранятся переменная облачность, гололедица, ветер северной четверти 2–7 м/с. Осадков не ожидается.

В ночь на четверг в столице местами ожидаются морозы до минус 21, а в Подмосковье — до минус 28 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что потепление должно вернуться в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) 13–14 марта.