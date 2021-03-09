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Букингемский дворец не стал комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл

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Букингемский дворец пока не стал комментировать интервью принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, в котором они высказали ряд критических заявлений в адрес членов британской королевской семьи. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает газета The Times.

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По данным издания, королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать заранее заготовленное заявление. В тексте заявления, по данным источников газеты, говорилось о любви и заботе королевской семьи о герцоге и герцогине Сассекских. Ее Величеству, отмечает The Times, «необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ».

Ранее, во вторник, сообщалось, что около половины британцев считают, что принц Гарри и его супруга повели себя неподобающе, дав интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Интервью вышло в эфир в США в воскресенье, 7 марта. В ходе него Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл заявила, что была расстроена решением не удостаивать их первенца титула принца. Кроме того, супруга принца Гарри обвиняет британские таблоиды в расизме и травле ее лично.

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