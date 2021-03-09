Разные права: чего не хватает женщинам

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
Как мир отметил 8 марта
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
По всему миру в Международный женский день прошли праздничные мероприятия разного масштаба и содержания. Где-то это были митинги и акции протеста, а где-то – веселые фестивали с нарядами и танцами. Чего не хватает жительницам разных стран – в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
В Катманду, столице Непала, по случаю праздника женщины вышли на боксерский ринг
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Севастополе и по всей России в этом году женщин поздравляли военные - с оркестрами и цветами
На весь экран
Фото: REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
В Афинах Международный женский день отметили демонстрацией с песнями и танцами перед зданием парламента
На весь экран
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В Париже митингующие призывали к гендерному равенству и требовали положить конец насилию в отношении женщин
На весь экран
Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan
Мексиканки вышли на акцию протеста к Национальному дворцу в Мехико
На весь экран
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Женщины, собравшиеся у столичного Кафедрального собора, протестовали в праздничной дымовой завесе
На весь экран
Фото: REUTERS/ABDELAZIZ BOUMZAR
Берберские женщины в алжирской деревне Сахель отметили праздник мирно - нарядились и приготовили праздничный стол
На весь экран
Фото: REUTERS/AKHTAR SOOMRO
В пакистанском Карачи в честь праздника прошел Женский марш
На весь экран
Фото: Полина Наседкина
По-северному сдержанно и без лишних эмоций прошел праздник в Роттердаме
На весь экран
Фото: Полина Наседкина
Голландские женщины изложили все свои требования письменно
На весь экран
Фото: REUTERS/Flor Guzzetti
Тысячи активистов вышли на акцию протеста в Буэнос-Айресе, столице Аргентины
На весь экран
Фото: REUTERS/Florencia Guzzetti
Жительницы страны, в которой лишь в конце прошлого года были легализованы аборты, требовали прекращения насилия и сексуальных домогательств
На весь экран
Фото: REUTERS/SERTAC KAYAR
В турецком Диярбакыре женщины надели праздничные платья и веселились в окружении полицейских кордонов
На весь экран
Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
На калифорнийском побережье в Солана Бич американки отстаивали свои права в ходе заплыва на буги-бордах
На весь экран
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
В Боготе, столице Колумбии, в честь Международного женского дня прошел митинг-карнавал
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.