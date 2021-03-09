Разные права: чего не хватает женщинам

По всему миру в Международный женский день прошли праздничные мероприятия разного масштаба и содержания. Где-то это были митинги и акции протеста, а где-то – веселые фестивали с нарядами и танцами. Чего не хватает жительницам разных стран – в фотогалерее «Известий»