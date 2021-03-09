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Разные права: чего не хватает женщинам

Как мир отметил 8 марта
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Москва
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
По всему миру в Международный женский день прошли праздничные мероприятия разного масштаба и содержания. Где-то это были митинги и акции протеста, а где-то – веселые фестивали с нарядами и танцами. Чего не хватает жительницам разных стран – в фотогалерее «Известий»
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Непал
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
В Катманду, столице Непала, по случаю праздника женщины вышли на боксерский ринг
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Севастополь, поздравление армией девушек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Севастополе и по всей России в этом году женщин поздравляли военные - с оркестрами и цветами
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Греция
Фото: REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
В Афинах Международный женский день отметили демонстрацией с песнями и танцами перед зданием парламента
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Франция
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В Париже митингующие призывали к гендерному равенству и требовали положить конец насилию в отношении женщин
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Мексика
Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan
Мексиканки вышли на акцию протеста к Национальному дворцу в Мехико
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Мексика
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Женщины, собравшиеся у столичного Кафедрального собора, протестовали в праздничной дымовой завесе
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регион Кабили в горах к востоку от Алжира
Фото: REUTERS/ABDELAZIZ BOUMZAR
Берберские женщины в алжирской деревне Сахель отметили праздник мирно - нарядились и приготовили праздничный стол
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Пакистан
Фото: REUTERS/AKHTAR SOOMRO
В пакистанском Карачи в честь праздника прошел Женский марш
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митинг в Роттердам
Фото: Полина Наседкина
По-северному сдержанно и без лишних эмоций прошел праздник в Роттердаме
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митинг в Роттердам
Фото: Полина Наседкина
Голландские женщины изложили все свои требования письменно
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митинг
Фото: REUTERS/Flor Guzzetti
Тысячи активистов вышли на акцию протеста в Буэнос-Айресе, столице Аргентины
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митинг
Фото: REUTERS/Florencia Guzzetti
Жительницы страны, в которой лишь в конце прошлого года были легализованы аборты, требовали прекращения насилия и сексуальных домогательств
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Турция
Фото: REUTERS/SERTAC KAYAR
В турецком Диярбакыре женщины надели праздничные платья и веселились в окружении полицейских кордонов
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Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
На калифорнийском побережье в Солана Бич американки отстаивали свои права в ходе заплыва на буги-бордах
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Комбоджа
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
В Боготе, столице Колумбии, в честь Международного женского дня прошел митинг-карнавал
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