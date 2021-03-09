В США выставили на продажу ВАЗ-2110 за 811 тыс. рублей
В США выставили на продажу российский седан ВАЗ-2110. За автомобиль 2001 года выпуска продавец планирует выручить $10 950 (811 тыс. рублей).
Пробег ВАЗ-2110 составляет 15 500 км. На автомобиль в комплектации GLI установлены электростеклоподъемники, противотуманные фары, а кресла отделаны велюром.
Под капотом ВАЗ-2110 расположен 1,6-литровый бензиновый двигатель. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний.
27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).
Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того, ни другого не случилось.