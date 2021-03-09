Глава ПАСЕ намерен посетить Россию с рабочим визитом

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву с рабочим визитом в середине марта. Это следует из графика, опубликованного на сайте ассамблеи.

«Председатель ассамблеи: 15–16 марта рабочий визит в Москву», — указано в сообщении.

Какой-либо дополнительной информации о предстоящем визите не приводится.

В ноябре 2020 года должен был состоятся двухдневный визит главы ПАСЕ в Москву. Как сообщалось, он должен был провести встречи, в том числе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и российским омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой.

Однако Дамс тогда прервал свой рабочий визит из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом.

1 марта в российском МИДе подтвердили готовность РФ работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что страна с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.