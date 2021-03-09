Наставников для бизнесменов подготовили в Удмуртии по нацпроекту

В Удмуртии подготовили 80 бизнес-наставников, которые смогут стать менторами для предпринимателей и помогать им в развитии бизнеса. Программа реализована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Курс обучения состоял из семи практических занятий. Их проводили эксперты федерального уровня, которые знакомили учеников с основными инструментами наставников, обучали навыкам публичных выступлений и управления проектами, рассказывали об эмоциональном интеллекте, личном бренде и управленческом стиле.

Как пишет портал udm-info.ru, в будущем любой прошедний этот курс сможет стать тренером бизнес-акселератора и поучаствовать в программе «Наставничество для начинающих предпринимателей». У него также будет право выступать в качестве ментора в других программах центра «Мой бизнес».

В середине января глава республики Александр Бречалов сообщил об утверждении планов по реализации нацпроектов в регионе. На них направят 17 млрд рублей. Из этой суммы около 10 млрд рублей поступят из федерального бюджета.