Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможности досрочного выхода на пенсию для ряда категорий работников. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главным условием является сохранение за сотрудниками рабочих мест и зарплаты в это время и отчисление работодателями взносов на обязательное медицинское образование.

Помимо этого, в пресс-службе указали на то, что новый порядок распространяется на все категории работников в России, имеющих право на выход на досрочную пенсию «по старости».

Ранее, 2 марта, сообщалось, что Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты РФ начали рассмотрение вопроса о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Отмечалось, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

23 февраля стало известно, что Минтруд предложил включить в списки работ, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

18 февраля на сайте Министерства финансов был опубликован план законопроектной деятельности ведомства на 2021 год, согласно которому Минфин планирует до 15 декабря внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Подчеркивалось, что проект разрабатывается под грифом «секретно».