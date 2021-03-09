Силуанов допустил сокращение плана заимствований в 2021 году

Министерство финансов России может частично профинансировать расходы бюджета в 2021 году за счет остатков прошлого года и одновременно сократить заимствования. Об этом во вторник, 9 марта, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

«Фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований», ― сказал он.

По словам министра, их постепенное снижение поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в аспекте ее влияния на долговые рынки. Кроме того, Силуанов указал на то, что это окажет положительное влияние на процентные ставки в экономике, что, в свою очередь, даст возможность долговому рынку «спокойно реагировать на возможные санкционные риски».

Также глава ведомства заявил, что возможное снижение объема заимствований сохранит уровень госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, а это позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, которые в том числе связаны и с пандемией коронавируса, а также даст возможность сохранить высокий уровень доверия инвесторов в долговой рынок РФ.

Ранее, 3 марта, в Минфине спрогнозировали, что в марте 2021 года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит 116,9 млрд рублей.

До этого, 24 февраля, стало известно, что Министерство финансов включило японскую иену с долей 5% и китайский юань (15%) в валютную структуру средств ФНБ, сократив доли доллара и евро. В министерстве подчеркнули, что эти изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств фонда.

В конце 2020 года Силуанов заявил, что программа заимствований всё равно будет выполнена, несмотря на риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году.

Тогда же он сообщил, что сокращения расходов бюджета в 2021 году не планируется. По словам главы ведомства, за 2020 год Россия увеличила государственный спрос и расходы были значительно наращены.

В ноябре президент РФ Владимир Путин спрогнозировал увеличение ненефтегазовых доходов в стране, отметив их стабильность.