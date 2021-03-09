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Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине

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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе за слова о препарате. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, разработчик «Спутник V» в Twitter.

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Виртумер-Хохе 7 марта сравнила перспективу экстренного одобрения препарата в Австрии с «русской рулеткой». При этом она сделала это заявление публично, в эфире телеканала ORF. Свои слова она объяснила тем, что о привитых вакциной недостаточно данных.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — заявил разработчик российской вакцины.

Как отметили создатели «Спутник V», в EMA не допускали подобных высказываний в отношении какой-либо другой вакцины.

«Европейцы заслуживают непредвзятого обзора, как это было сделано 46 другими странами. После того, как EMA отложила проверку «Спутник V» на несколько месяцев, она не имеет права подрывать доверие к 46 другим регулирующим органам, которые проверяли все необходимые данные», — отметил разработчик вакцины.

Ранее, 4 марта, ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Согласно опубликованным в начале февраля авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

К настоящему моменту эта российская вакцина зарегистрирована в более чем 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

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