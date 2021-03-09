АТОР назвал примерную дату восстановления турпотока в Петербурге

Туристический поток в Санкт-Петербурге должен восстановиться на 80% к августу этого года. Отрасль начнет возвращаться к жизни уже в апреле. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Городской комитет по развитию туризма провел встречу с представителями туриндустрии. В ней принимали участие руководители турведомств Москвы, Татарстана и Ленинградской области, Министерства культуры России, отраслевых объединений отельеров и туроператоров.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, которые приводит телеканал «78», главная задача мегаполисов в данный период — создавать продукты, которые продаются «здесь и сейчас». Речь идет о турах, адаптированных для жителей соседних регионов. Ломидзе уверена, что турбизнесу нужно объединяться и сотрудничать.

Ранее сообщалось, что авианаправление Москва–Петербург стало одним из самых популярных у россиян прошедшей зимой. Оно заняло вторую строчку в рейтинге, составленном сервисом поездок и путешествий «Туту.ру». На первой позиции — направление Москва–Сочи.