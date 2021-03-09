Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Кирове возбудили уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка
Общество
Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Серпухове
Экономика
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Экономика
Трубоукладчик «СП-2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний
Армия
Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания
Общество
В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19
Авто
Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6
Общество
В Крыму вернулись к подаче воды по графику

АТОР назвал примерную дату восстановления турпотока в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристический поток в Санкт-Петербурге должен восстановиться на 80% к августу этого года. Отрасль начнет возвращаться к жизни уже в апреле. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Городской комитет по развитию туризма провел встречу с представителями туриндустрии. В ней принимали участие руководители турведомств Москвы, Татарстана и Ленинградской области, Министерства культуры России, отраслевых объединений отельеров и туроператоров.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, которые приводит телеканал «78», главная задача мегаполисов в данный период — создавать продукты, которые продаются «здесь и сейчас». Речь идет о турах, адаптированных для жителей соседних регионов. Ломидзе уверена, что турбизнесу нужно объединяться и сотрудничать.

Ранее сообщалось, что авианаправление Москва–Петербург стало одним из самых популярных у россиян прошедшей зимой. Оно заняло вторую строчку в рейтинге, составленном сервисом поездок и путешествий «Туту.ру». На первой позиции — направление Москва–Сочи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021