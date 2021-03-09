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В Петербурге с начала весны выпало 14 см снега

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С начала календарной весны с улиц Санкт-Петербурга вывезли более 137 тыс. куб. м снега, из них более 43 тыс. кубометров — за минувшие два дня.

Высота снега, который выпал в Петербурге за первые дни марта, составила почти 14 см. Каждый день на его уборку выходили 840 единиц техники и 1140 рабочих, сообщает телеканал «78» со ссылкой на комитет по благоустройству города.

Сегодня городские улицы и дворы чистят 953 единицы техники и 1226 дворников. Еще 107 машин и 570 специалистов садово-паркового хозяйства приводят в порядок садовые и парковые дорожки, аллеи и бульвары.

27 февраля сообщалось, что таловой водой затопило Вечный огонь в Красном Селе в Петербурге. Сугробы возле мемориала растаяли и превратились в огромные лужи.

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