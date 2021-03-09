Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6

Корейская компания Kia распространила изображения нового электромобиля EV6.

Как говорится в пресс-релизе бренда, поступившем в редакцию «Известий» 9 марта, модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»).

«EV6 — это также первая модель нового поколения электромобилей, которая разрабатывается в соответствии с новой философией дизайна, отражающей стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками», — говорится в сообщении бренда.

Отмечается, что мировая премьера Kia EV6 состоится в первом квартале 2021 года.

1 марта сообщалось, что Kia начала продажи в России автомобилей специальной серии Edition Plus.

Специальная серия Edition Plus предлагается для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage. Все автомобили серии имеют мультимедийную систему с доступом к сервисам «Яндекс», Apple Carplay и Android Auto и эксклюзивный бейдж Edition Plus.