Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Кирове возбудили уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка
Общество
Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Серпухове
Экономика
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Экономика
Трубоукладчик «СП-2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний
Армия
Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания
Общество
В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19
Авто
Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6
Общество
В Крыму вернулись к подаче воды по графику

Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia распространила изображения нового электромобиля EV6.

Чемпионская заявка: из чего сделан корейский бестселлер
«Минтранс» проверил новый Kia Seltos на дорогах и бездорожье

Как говорится в пресс-релизе бренда, поступившем в редакцию «Известий» 9 марта, модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»).

«EV6 — это также первая модель нового поколения электромобилей, которая разрабатывается в соответствии с новой философией дизайна, отражающей стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками», — говорится в сообщении бренда.

Отмечается, что мировая премьера Kia EV6 состоится в первом квартале 2021 года.

1 марта сообщалось, что Kia начала продажи в России автомобилей специальной серии Edition Plus.

Специальная серия Edition Plus предлагается для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage. Все автомобили серии имеют мультимедийную систему с доступом к сервисам «Яндекс», Apple Carplay и Android Auto и эксклюзивный бейдж Edition Plus.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021