СКР проводит проверку после смерти двух подростков в Волгограде

СУ СКР Волгоградской области проводит проверку по факту смерти двух школьников. Их тела были обнаружены в металлическом гараже в Тракторозаводском районе города. По предварительным данным, криминального следа в произошедшем пока не наблюдается.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», поиски начались после того, как мать одного из пропавших подростков забеспокоилась. Она попросила сверстника погибших поискать их в гараже. Он и обнаружил тела, после чего сообщил в правоохранительные органы.

Замглавы СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по региону Василий Соловьев рассказал агентству, что подростки находились в замкнутом непроветриваемом пространстве, где были выхлопные газы от старого автомобиля. Это и могло стать причиной их гибели. Следователи склоняются к тому, что случившееся — трагическая случайность и оплошность.

Оба школьника периодически попадали в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних. Однако серьезных проблем с законом никто из них не имел.

7 марта сообщалось, что в Волгограде мужчина нападал на прохожих с ножом и отверткой. Пострадала женщина. Его задержали и направили на психокоррекцию.