Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне

Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне, в случае если комиссия удовлетворит апелляцию спортсмена. Спорная ситуация возникла на марафоне 50 км в Оберстдорфе, передает телеканал «Известия». На финише российский лыжник сломал палку после контакта с Клебо. Александр Большунов шел первым, а в итоге стал третьим. Клебо дисквалифицировали за создание россиянину помех. Большунову присудили серебро.

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