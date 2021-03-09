Пропавших в Хакасии туристов нашли живыми

Трое туристов, пропавших в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, найдены живыми, сообщили во вторник, 9 марта, на официальной странице ГУ МЧС по региону во «ВКонтакте».

«По оперативной информации, снегоходчики найдены, их жизням и здоровью ничего не угрожает», — говорится в посте.

Как ранее сообщал портал «Юг Сибири», трое снегоходчиков затерялись в районе села Приисковое. Об этом заявили в гостинице, куда они не вернулись после маршрута.

На поиски пропавших выдвинулись спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС.

10 февраля спасатели обнаружили пропавших на перевале Дятлова туристов. Как подчеркнул источник портала E1.RU, восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память знаменитой группы туристов, пропавшей там в 1959 году.