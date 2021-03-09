В Госдуме оценили идею ограничить рекламу фастфуда

Запрет на рекламу общественных точек быстрого питания может нарушить основополагающие принципы конкуренции. Об этом сообщила во вторник, 9 марта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

«Даже если мы считаем, что что-то в избыточном количестве вредно для нашего организма, с таким же успехом можно запретить в том числе рекламу тортов, пирожных, острой еды… Если вы любите иногда забежать в ресторан быстрого питания и съесть что-то такое из фастфуда, то ничего страшного в этом нет. Вот если вы становитесь приверженцем такого образа жизни и постоянно этим пользуетесь, тогда это, конечно, вызывает вопросы, но, наверное, не через рекламу это нужно решать», — прокомментировала депутат.

Она отметила, что на данный момент достаточно информации о здоровом питании, которая подскажет, как вести здоровый образ жизни и как надо питаться.

В этот же день стало известно, что директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко предложение ограничить в России рекламу фастфуда. По словам Петунина, многие страны мира ограничили такую рекламу.

В конце января спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что человек, обычно питающийся полезными продуктами, может позволить себе фастфуд один-два раза в неделю. Эксперт подчеркнула, что если человек испытывает проблемы с сосудами и сердцем, то фастфуд ему противопоказан.