Амбулаторную помощь по записи возобновили в Ростовской области

Ограничения по COVID-19 продолжают снимать в Ростовской области. Так, с 9 марта возобновили плановую амбулаторную помощь по предварительной записи. Сделать это можно дистанционно через интернет или по телефону.

При оказании плановой помощи больницы будут заполняться наполовину. В полном объеме с этого вторника возобновляется медицинская помощь больным, которым необходимо курсовое или программное лечение.

Крытые спортивные объекты с сегодняшнего дня разрешено заполнять на 50%. Также снят особый санитарный режим в девяти городах региона, пишет RostovGazeta.

В конце января в Ростовской области ввели послабления в работе ресторанов и кафе, возобновили работу касс театров.