Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Кирове возбудили уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка
Общество
Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Серпухове
Экономика
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Экономика
Трубоукладчик «СП-2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний
Армия
Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания
Общество
В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19
Авто
Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6
Общество
В Крыму вернулись к подаче воды по графику

Амбулаторную помощь по записи возобновили в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничения по COVID-19 продолжают снимать в Ростовской области. Так, с 9 марта возобновили плановую амбулаторную помощь по предварительной записи. Сделать это можно дистанционно через интернет или по телефону.

При оказании плановой помощи больницы будут заполняться наполовину. В полном объеме с этого вторника возобновляется медицинская помощь больным, которым необходимо курсовое или программное лечение.

Крытые спортивные объекты с сегодняшнего дня разрешено заполнять на 50%. Также снят особый санитарный режим в девяти городах региона, пишет RostovGazeta.

В конце января в Ростовской области ввели послабления в работе ресторанов и кафе, возобновили работу касс театров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021