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Скончался главный тренер клуба МХЛ «Красная армия» Александр Левицкий

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Скончался главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная армия» Александр Левицкий. Об этом 9 марта сообщается на сайте клуба.

«Вчера в возрасте 56 лет умер главный тренер «Красной армии» Александр Левицкий», — говорится в сообщении.

Хоккейный клуб ЦСКА выразил соболезнования близким тренера.

«Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что «Красная армия» в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича», — отметили в пресс-службе клуба.

По информации ТАСС, тренер скончался в больнице после инсульта.

Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года. Он трижды привел к званию чемпионов России команду 2001 года рождения.

В сезоне-2018/19 Левицкий входил в тренерский штаб юниорской сборной России (U18), которая завоевала серебряные медали чемпионата мира в шведском Эрндшельсвике.

С 2019-го он работал в должности главного тренера команды. Под его руководством армейцы в прошлом сезоне заняли третье место в Западной конференции, выиграв серию первого раунда плей-офф.

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