Причину массовой гибели рыбы на водоеме в Челябинске ищут экологи

В министерстве экологии Челябинской области назвали предварительную причину массовой гибели рыбы на Студенческом карьере в Челябинске. Это могло произойти из-за нехватки кислорода.

По словам замглавы регионального ведомства Виталия Безрукова, которые приводит портал kursdela.biz, это регулярное явление. Особенный всплеск отмечается в начале весны, когда толстая корка льда не пропускает кислород.

Чтобы этого не происходило, специалисты советуют проводить аэрацию и насыщать воду кислородом. Это снизит риск дальнейшего замора рыбы, уверены эксперты.

Более точную причину случившегося сообщат после проведения всех анализов. Все материалы направили в Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

На то, что в городском водоеме массово гибла рыба, пожаловались рыбаки в праздничные дни. Подобные сообщения стали появляться в соцсетях.