СК возбудил уголовное дело после гибели женщины и детей при пожаре под Омском

Следователи завели уголовное дело после пожара в Омской области, в котором погибли мать и двое ее детей. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на сайте СК РФ по области.

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара <...> в отношении 23-летнего главы семьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) <...> В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в публикации.

Инцидент произошел вечером 7 марта в селе Большие Уки. Огонь вспыхнул в частном доме, в котором проживала семья с тремя детьми.

По данным следствия, мужчина принес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином, чтобы отремонтировать бензопилу. Емкость он поставил к печи, чтобы отогреть жидкость. Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари. Выйдя из комнаты, где спали его жена и дети, мужчина увидел, что горит печь.

Мужчина успел вынести из горящего дома пятимесячного сына, однако затем не смог вернуться обратно из-за сильного задымления и огня, преградившего путь.

Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей — пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.