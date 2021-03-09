Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Кирове возбудили уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка
Общество
Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Серпухове
Экономика
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Экономика
Трубоукладчик «СП-2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний
Армия
Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания
Общество
В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19
Авто
Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6
Общество
В Крыму вернулись к подаче воды по графику

СК возбудил уголовное дело после гибели женщины и детей при пожаре под Омском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи завели уголовное дело после пожара в Омской области, в котором погибли мать и двое ее детей. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на сайте СК РФ по области.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара <...> в отношении 23-летнего главы семьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) <...> В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в публикации.

Инцидент произошел вечером 7 марта в селе Большие Уки. Огонь вспыхнул в частном доме, в котором проживала семья с тремя детьми.

По данным следствия, мужчина принес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином, чтобы отремонтировать бензопилу. Емкость он поставил к печи, чтобы отогреть жидкость. Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари. Выйдя из комнаты, где спали его жена и дети, мужчина увидел, что горит печь.

Мужчина успел вынести из горящего дома пятимесячного сына, однако затем не смог вернуться обратно из-за сильного задымления и огня, преградившего путь.

Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей — пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021