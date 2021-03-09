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Более 20 детей госпитализировали с признаками отравления в Махачкале

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В Махачкале госпитализировали с признаками отравления 24 человека, 22 из них — дети. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, источник в минздраве Дагестана ТАСС.

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«Информация об отравлении 24 жителей г. Махачкалы соответствует действительности, из них 22 — дети. Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале», — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, тяжелых случаев нет, состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести.

«О причинах отравления говорить пока рано. Специалистами рассматриваются разные версии. Поэтому до выяснения всех причин отравления рекомендуем пить кипяченную или бутилированную воду», — сказал источник из министерства.

В конце февраля в дагестанском городе Каспийске отравились более 30 человек. В Роспотребнадзоре предположили, что причиной отравления могла стать загрязненная вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

В начале февраля в минздраве Дагестана сообщили о 74 отравившихся в Хунзахском районе республики.

В середине января с признаками отравления обратились за медицинской помощью 303 жителя города Буйнакска в Дагестане. Из них 199 были госпитализированы.

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