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Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

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В 2020 году лидером по коррупционным преступлениям стала Москва. Об этом 9 марта сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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Среди российских регионов в списке оказались Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкортостан, передает «РИА Новости».

По словам начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, много таких преступлений зафиксировано в Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях, Дагестане и Пермском крае.

Он подчеркнул, что статистика свидетельствует в первую очередь об активности правоохранительных органов в субъектах по выявлению нарушений.

Среди регионов с наименьшим числом коррупционных преступлений по итогам 2020 года названы Чукотка, Еврейская автономная область, Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тува, Хакасия, Мурманская, Костромская и Магаданская области.

В 2020 году по обвинению в коррупции было вынесено 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек. Из них к реальному сроку лишения свободы было приговорено порядка 18% осужденных, условный срок получили 35%, 40% наказаны штрафом, пишет «Газета.ру».

В конце 2020 года генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ужесточить наказание в отношении мелких коррупционеров. На данный момент коррупционерам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, назначают судебный штраф.

Также в ведомстве сообщили о том, что планируется усилить контроль взыскания ущерба с коррупционеров.

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