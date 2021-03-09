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Систему мониторинга погоды закупят для Нижнего Тагила за 6 млн рублей

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Под Нижним Тагилом на дороге установят систему мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения. Она обойдется ГКУ СО «Управление автодорог» в 5,8 млн рублей. Система появится на 61-м км трассы Нижний Тагил – поселок Висимо-Уткинск – деревня Усть-Утка.

Как сказано в конкурсной документации, система должна в автоматическом режиме собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию о прогнозируемой погоде. Цель — автоматизация процесса управления содержанием сети региональных дорог для повышения безопасности дорожного движения в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, система поможет в оптимальном использовании выделяемых на содержание дорог ресурсов.

Как уточняет ТагилСити.Ру, подсистема анализа и прогнозирования метеоусловий будет формировать прогнозы на период до 48 часов, передавать информацию на посты метеорологического контроля и оповещать персонал дорожных служб.

Работы по установке системы должны начаться со дня заключения государственного контракта, а завершиться — до 1 июля 2021 года. Отмечается, что «Управление автодорог» разместило объявление по поиску подрядчика повторно. Ранее исполнителя искали в декабре 2020 года.

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