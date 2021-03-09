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На Украине снизилось число случаев заболевания COVID-19

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На Украине снижается число случаев заболевания COVID-19. По данным на 9 марта, в стране выявили 3261 случай заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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«3261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 9 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1837 человек; летальных случаев — 76; выздоровели 975 человек», — написал он в Facebook.

Общее число случаев заболевания на Украине достигло 1 410 061, умерли 27 204 человека, выздоровели 1 199 229 человек.

За прошедшие сутки наибольшее число заболевших зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409) областях.

По данным на 8 марта, в стране было зафиксировано 5572 новых случаев COVID-19, 7 марта было зарегистрировано 7167 новых случаев заболевания, 6 марта — 9144, а 5 марта — 10 057.

Ранее, 6 марта, в пресс-службе кабинета министров Украины сообщили, что Киев перешел в оранжевую зону карантина из-за роста заболеваемости COVID-19. А Черновицкая, Закарпатская, Житомирская и Ивано-Франковская области перешли в красную зону карантина.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

В этот же день ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская сообщила, что в республике зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Она пояснила, что очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, которая находится в красной карантинной зоне.

5 марта глава минздрава страны Максим Степанов рассказал о том, что пик третьей волны коронавирусной инфекции на Украине ожидается в апреле.

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