Власти Армении приостановили мандат представителя ЮНИСЕФ

Власти Армении приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг. Об этом 9 марта сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

«Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичными для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении», — приводит «Sputnik Армения» слова Нагдалян в своем Telegram-канале.

Постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы об этом решении. По информации издания, Кларк-Хаттинг покинула страну, а решение властей было связано с некоторыми ошибками, допущенными представителем ЮНИСЕФ в ходе ее миссии. О каких ошибках идет речь, в МИДе не уточнили.

Кларк-Хаттинг вступила в должность представителя ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. До этого четыре года она была представителем организации в Малайзии.

ЮНИСЕФ — организация ООН, занимающаяся вопросами детей и материнства. После конфликта в Нагорном Карабахе деятельность организации в Армении направлена на адаптацию детей и семей в послевоенных условиях.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, благодаря которому в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были прекращены боевые действия. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев в Карабах.

Армянская оппозиция после подписания документа обвинила премьер-министра в «капитуляции». В республике начались протестные акции. Пашинян, в свою очередь, назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие в регионе.