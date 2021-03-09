Названы основные причины просрочки платежей по кредитам в России

Большая часть должников в России допускают просрочку платежей по кредитам из-за финансовых проблем. Об этом 9 марта сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Отмечается, что в 2020 году именно финансовые проблемы были названы 70% должников причиной просрочки платежей по кредитам. С 2019 года показатель вырос на 20%.

Коллекторы также рассказали, что 60% должников объясняют просроченные платежи снижением дохода, а 40% — потерей работы и отсутствием дохода. При этом большая часть готова идти на контакт с кредиторами и коллекторами, чтобы выплатить сумму, и только каждый пятый отказывается от любого взаимодействия, пишет «РИА Новости».

В НАПКА подчеркнули, что некоторые должники настаивают на взыскании долга через суд, есть и те, кто не платят по кредитам из-за того, что планирует признать себя банкротом. Также часть клиентов банков неверно понимают условия займа, из-за чего и допускают пропуск платежей.

«В 2020 году должники стали более ответственными, финансово грамотными, однако в силу сложной обстановки многие из них не имеют возможности продолжать обслуживать кредит в моменте, и им требуется время для решения долгового вопроса», — сделали вывод в НАПКА.

При этом коллекторы прогнозируют, что в 2021 году число тех, кто не платит по кредитам, уменьшится. Представитель НАПКА также отметил, что обязательства перед банками есть у большей части (60%) экономически активного населения России.

Ранее, 3 марта, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам.