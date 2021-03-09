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Свиристели в нацпарке «Шушенский бор» захмелели от забродивших плодов
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Свиристели в нацпарке «Шушенский бор» захмелели от забродивших плодов

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Свиристели в национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края опьянели, наевшись забродивших плодов яблонь и рябин, сообщает 9 марта пресс-служба парка.

«В праздничный день 8 Марта сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере «захмелевших» свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей», — передает «Красноярский рабочий».

Причиной интоксикации птиц стало поедание ими забродивших плодов яблони и рябины сибирской, уточняется в статье.

Эксперты пояснили, что опавшие плоды стали доступны птицам с таянием снега. В теплую погоду сахара в мякоти плодов превращаются в этиловый спирт. Помимо алкогольного отравления, птицы страдают еще и от интоксикации продуктами жизнедеятельности плесневых грибков.

Cотрудники нацпарка попросили посетителей не беспокоить птиц. Когда «опьянение» пройдет, пернатые вернутся к привычному образу жизни, заверили специалисты.

Ранее, 5 марта, стало известно, что в Ростовской области сотрудники ГИБДД спасли 19 редких попугаев от незаконной перевозки. Инспекторы задержали автомобиль, в котором перевозились птицы, причем документов, разрешающих транспортировку, водитель не предоставил.

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