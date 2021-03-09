Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в Москве

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.

«На текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Ранее, во вторник, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «величавом» уходе зимы из Европейской России. По его словам, жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья на текущей неделе ждут настоящие зимние морозы.

7 марта Вильфанд заявил, что потепление должно вернуться в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) 13–14 марта.