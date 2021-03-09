Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Интернет
Эксперты рассказали об уловках мошенников с мобильным банком
Общество
Врач назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Наука
Американские экологи обвинили мидий из России в цветении Великих озер
Интернет
РКН потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Мир
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность
Мир
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей
Общество
Эксперт рассказала об опасности набрать до 5 кг на Масленицу
Мир
В США обеспокоились российским потенциалом в космосе
Сюжет:

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики российского препарата против коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе, которая возглавляет Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), за ее слова о препарате. Об этом 8 марта сообщается в Twitter «Спутника V».

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

Создателям вакцины не понравились слова Виртумер-Хохе о том, что перспектива экстренного одобрения препарата в Австрии сравнима с русской рулеткой.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в сообщении.

В Twitter вакцины подчеркивается, что ЕМА не делало подобных заявлений ни об одном другом препарате от COVID-19.

7 марта первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал Европейскому агентству лекарственных средств на необходимость ускорения работы по оценке «Спутника V».

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021