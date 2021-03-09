Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине

Разработчики российского препарата против коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе, которая возглавляет Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), за ее слова о препарате. Об этом 8 марта сообщается в Twitter «Спутника V».

Создателям вакцины не понравились слова Виртумер-Хохе о том, что перспектива экстренного одобрения препарата в Австрии сравнима с русской рулеткой.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в сообщении.

В Twitter вакцины подчеркивается, что ЕМА не делало подобных заявлений ни об одном другом препарате от COVID-19.

7 марта первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал Европейскому агентству лекарственных средств на необходимость ускорения работы по оценке «Спутника V».

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.