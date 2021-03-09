Эксперт Роспотребнадзора рассказала об опасности свежей зелени

Свежая зелень может не соответствовать санитарно-химическим показателям, а также накапливать токсичные элементы, поступающие из почвы. Об этом 9 марта заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Раева отметила, что зелень, выращенная без соблюдения правил безопасности в необорудованных теплицах, может стать причиной возникновения нескольких заболеваний.

«В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. Все зависит от места локализации гельминта», — рассказала эксперт Роспотребнадзора в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, в 2020 году около 2,2% исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Это относится к той зелени, которая продается в индивидуальных упаковках.

Надежда Раева добавила, что зелень перед употреблением в пищу нужно обязательно промывать, а лучше перед этим обдавать ее кипятком. Чтобы избавиться от токсичных элементов, специалист предлагает замачивать продукт в растворе соли или уксуса: одна столовая ложка на литр воды.

«При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов», — уточнила Раева.

Ранее, 6 марта, врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала женщинам избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, которыми являются мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия.

Круглова отметила, что женщинам не рекомендуется употреблять больше 40–50 г простых углеводов в сутки, так как большое потребление сахаров негативно влияет на синтез коллагена. Это, в свою очередь, отражается на здоровье кожи. Диетолог посоветовала воздержаться от сладостей и йогуртов с фруктовыми добавками.