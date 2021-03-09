Обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца доставили в Россию

Обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей колумбийца Эдгара Алехандро Валеро Валеро доставили в Россию из Аргентины.

Как пишет РЕН ТВ, в аэропорту Шереметьево его встретили сотрудники ФСИН, которые препроводили злоумышленника в автозак.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что правоохранительные органы Аргентины экстрадировали в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро, обвиняемого в краже чемодана с ювелирными изделиями на 160 млн рублей.

Колумбиец обвиняется в краже в особо крупном размере, которую он совершил в июле 2018 года в Казани. По данным следствия, в павильоне выставочного центра «Казанская ярмарка» Валеро с сообщниками украл у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds чемодан, в котором находились драгоценности на сумму 160 млн рублей.

Гражданин Колумбии был заочно арестован судом в Татарстане, а затем объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине, после чего Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы страны запрос о его выдаче.