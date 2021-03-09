Эксперт рассказала об опасности набрать до 5 кг на Масленицу

Масленичная неделя при отсутствии физической активности и неправильном питании грозит прибавкой в весе до пяти килограммов, предупредила во вторник, 9 марта, в интервью «РИА Новости» председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

«Масленицу у нас принято отмечать широко: большие застолья и неограниченное потребление жиров. Частое избыточное употребление быстро усвояемых углеводов, естественно, способствует набору лишнего веса, а также делает рацион несбалансированным, из-за чего мы рискуем набрать лишние килограммы. А если человек еще и малоподвижен, то поправиться можно в среднем на один-пять килограммов», — отметила эксперт.

Блины достаточно калорийное и тяжелое блюдо, так, по словам специалиста, в двух блинах в среднем 100 граммов, на которые приходится примерно 190-200 килокалорий. Как пояснила Ванатова, эта цифра может колебаться в зависимости от муки и начинки.

Однако наестся блинами и при этом не прибавить в весе можно, например, с помощью использования при приготовлении муки второго сорта, грубого помола, овсяной или гречневой. В качестве масла подойдет кокосовое со вкусом сливочного: в стоимости разница невелика, а калорий ощутимо меньше. Кроме того, добавила эксперт, если есть блины на завтрак, а не на ужин, это позволит «израсходовать сполна «блинные» калории в течение дня».

Ранее, 7 марта, в преддверии Масленицы, которая отмечается с 8 по 14 марта, эксперты рассказали, как сделать традиционные блины полезными для здоровья.