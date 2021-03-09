Юная скрипачка из Подмосковья представит РФ на фестивале в Швейцарии

Одиннадцатилетняя скрипачка из Московской области Людмила Выговская представит Россию на престижном конкурсе в Швейцарии. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил телеканал «360».

Девочка из Чехова уже побеждала в международном конкурсе Music Prospekt. Школьница не представляет своей жизни без скрипки и всё свое время посвящает музыке.

«Когда мне было два года, я ее в первый раз услышала в Праге на концерте. И мне очень понравилось. И очень захотелось на ней играть», — рассказала девочка.

По словам матери девочки Марины Выговской, дочь играет на инструменте с пяти лет и не выпускает скрипку из рук, любит сочинять и исполнять что-то свое. Девочка учится в четвертом классе музыкальной школы при консерватории. И каждый день ездит из Чехова в Москву.

Сейчас Люда готовится к поездке на престижный музыкальный фестиваль Interlaken Classics в Швейцарии. Она должна была там играть еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли на начало апреля 2021 года.

По данным телеканала, с организацией поездки, включая финансовые вопросы, помогли власти Подмосковья и губернатор Андрей Воробьев.