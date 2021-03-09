Байден назвал сексуальное насилие в ВС США угрозой нацбезопасности

Президент США Джо Байден во время выступления в белом доме в связи с Международным женским днем назвал широко распространенную в американских вооруженных силах проблему сексуального насилия и домогательств угрозой нацбезопасности и пообещал ее решить.

Американский лидер отметил, что с сексуальным насилием и домогательствами необходимо бороться, а также добавил, что подобное поведение недопустимо и отвратительно. Байден подчеркнул, что его администрация проведет всестороннюю работу для того, что «покончить с этим злом», сообщается на сайте белого дома.

Также президент США сообщил, что выдвинул кандидатуры генералов Жаклин Ван Овост и Лоры Ричардсон на посты глав Транспортного командования и Южного командования ВС США (САУТКОМ) соответственно.

Теперь их назначение должен одобрить сенат Конгресса США. В случае получения одобрения они возглавят командования и станут четырехзвездными генералами.

По его словам, каждая из этих женщин сделала карьеру, продемонстрировав несравненные навыки, порядочность, выполняя долг перед страной, а на каждом этапе они помогали открывать двери возможностей для женщин в американских вооруженных силах.

Отмечается, что в планах ВС США также проектирование бронежилетов, который подходит женщинам должным образом; пошив боевой формы для женщин; создание костюмов для полетов по беременности и родам и обновление требований к женским прическам.

Ранее 9 марта сообщалось, что женщин-военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим в Сирии поздравили с Международным женским днем. Девушек наградили медалями и почетными грамотами, а также вручили цветы и исполнили для них песни.