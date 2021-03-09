Ученые назвали продукты долголетия на каждый день

Снизить риск многих хронических заболеваний, являющимися основными причинами смерти, поможет предотвратить богатая овощами и фруктами диета. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы.

Они проанализировали данные свыше 2 млн человек, за чьим здоровьем наблюдали в течение длительного времени. Кроме того, у добровольцев уточняли пищевые привычки. Всего специалисты обобщили данные примерно из 30 научных работ, которые проводились по всему миру — от Австралии до Северной Америки.

Исследование показало, что дольше других живут люди, в ежедневый рацион которых входят по три порции овощей и две порции фруктов, отмечает телеканал «Звезда». В среднем у этих людей на 12% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые употребляли по два фрукта или овоща в день.

Помимо этого, ученые выяснили, что любители овощей и фруктов на 10% реже умирали от рака и на 35% реже — от респираторных заболеваний.

Авторы исследования отметили, что максимального эффекта для здоровья можно достичь, добавив в рацион капусту, салат, шпинат и другие листовые овощи. Самыми полезными фруктами являются те, в которых содержатся бета-каротин и витамин С: морковь и цитрусовые. Между тем, картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки на продолжительность жизни не влияли, отмечает телеканал «360».

8 марта диетолог Римма Мойсенко развеяла мифы о пользе есть много фруктов, а также предупредила об опасности питаться ими перед сном. По словам эксперта, фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно, так как нарушаются липидный и углеводный обмены. Следует есть не более одного жесткого фрукта в день до обеда, причем через час–полтора после завтрака.