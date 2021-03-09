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В Приморье детеныш тюленя погиб из-за активного внимания людей

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В Приморском крае найденный на берегу детеныш тюленя погиб от последствий стресса из-за слишком активного внимания людей. Об этом сообщает реабилитационный центр «Тюлень» на своей странице в Facebook в понедельник, 8 марта.

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В сообщении отмечается, что детеныш тюленя по имени Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу, где оказалась после ледолома и штормового ветра.

«Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса — адреналин и кортизол — убивают их», — заявили, в центре, добавив, что никакие из предпринятых действий сотрудников не помогли.

Также на странице центра в Facebook вместе с записью было опубликовано видео того, как люди окружили белька, подходили к нему с собакой, а также фотографировали. В публикации отмечается, что это видео «про то, как нельзя себя вести при встрече с тюлененком».

4 марта сообщалось, что в устье реки Тунгуски в ЕАО рыбак вытащил из-подо льда тело погибшей молодой нерпы. Как оказалось животное в пресной реке, пока неизвестно.

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