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Названы российские регионы — лидеры по доступности ипотеки

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Лидерами по доступности ипотеки в России в 2020 году стали Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ. Рекордно низкие же показатели зафиксировали в республиках Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «РИА Новости» и опубликованного во вторник, 9 марта.

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Как отмечают эксперты, прошедший год из-за пандемии коронавируса оказался нетипичным, что сказалось и на рынке недвижимости. За прошлый год в стране было выдано около 1,72 млн новых ипотечных займов против 1,28 млн в 2019 году, уточняет НСН.

Так, льготная ипотека увеличила доступность жилья, однако из-за роста цен на недвижимость в ряде регионов страны рост оказался слабым.

По словам специалистов, процентные ставки по жилищным кредитам заметно снизились после снижения ставки рефинансирования до рекордно низкого для России уровня в 4,25%. Помимо этого, достаточно масштабной и успешной оказалась программа льготного ипотечного кредитования, запущенная правительством. В некоторых регионах появился дефицит предложения из-за большого спроса на жилье. В результате цены выросли на десятки процентов, отмечает телеканал «360».

По данным аналитиков, цены на недвижимость в Санкт-Петербурге очень выросли, чем нивелировали эффект от снижения ставок и улучшения условий ипотеки. В столичном регионе за год доступность жилья снизилась с 36,5 до 32,5%.

Между тем, прирост доступности покупки жилья в ипотеку в 1,3 раза продемонстрировали Ингушетия, Дагестан и Приморский край, однако всё равно оказались на нижних строчках рейтинга. Заметное сокращение доступности с 24,3 до 20,6% зафиксировано в Республике Алтай.

5 марта сообщалось, что Центробанк выявил регионы РФ с самой недоступной ипотекой. Ими по итогам января оказались Чечня, Тува и Ингушетия. Так, в Республике Чечня средняя ставка составила 8,06% годовых, в Ингушетии чуть меньше (8,03% годовых), а в Туве она оказалась равна 7,99%. Самыми доступными оказались ипотечные кредиты в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%).

В тот же день эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с «Известиями» объяснил высокие ставки по ипотеке в этих регионах тем, что там строится мало жилья.

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